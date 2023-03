Rodolfo Abrantes, vocalista do Raimundos, se despede de Canisso, baixista que morreu aos 57 anos

Cantor Rodolfo Abrantes presta sua homenagem para Canisso, baixista do Raimundos, que faleceu nesta segunda-feira, 13

Nesta segunda-feira, 13, o cantor Rodolfo Abrantes (50), vocalista da banda de rock brasileira Raimundos, usou suas redes sociais para se despedir do baixista da banda, Canisso, que morreu aos 57 anos, por conta de uma queda decorrente de um desmaio ainda pela manhã.

“Até logo, bro”, escreveu o vocalista da icônica banda, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Para completar a homenagem, Rodolfo escolheu uma foto do ex-colega de banda para se despedir.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodolfo Abrantes (@orodolfoabrantes)



Filhos de Canisso, baixista do Raimundos, lamentam morte do pai

“Luto. Sempre foi e sempre será meu herói. Eu não tenho palavras para descrever o que estou sentindo. A sensação que eu nunca termine de restaurar o carro dele, mas, mesmo assim, ele se orgulhava muito de mim”, escreveu o jovem de 19 anos de idade Pedro Toscano, caçula do baixista, em seus stories do Instagram.

“A sensação que eu vou chegar em casa e não vou ver mais ele... Ele sempre gostou de fazer as zoeiras dele, está em um lugar muito melhor, agora tocando seu lendário baixo”, completou o filho de Canisso, postando alguns cliques do pai na estrada com o Raimundos.

Nina Toscano também fez uma linda declaração para o pai. “Te amo pra sempre, pai, vai com Deus. Fly high. Obrigada por ter me guiado nessa vida, vou levar seus ensinamentos pro resto da minha vida, sou quem eu sou por sua causa, não podia pedir por um pai melhor. Te amo mais que a vida. Rest in power”, escreveu a jovem de 23 anos de idade.