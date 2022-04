Após uma semana de vendas, Rock In Rio tem todos os ingressos esgotados!

Todos os ingressos para os 7 dias de festival estão esgotados depois de uma semana de vendas

CARAS Digital Publicado em 12/04/2022, às 21h54

Nesta terça-feira, 12, o Rock In Rio anunciou que todos os seus ingressos estão esgotados!

Uma semana depois do começo das vendas, todos os sete dias de festival terão sua capacidade máxima.

O último dia a ser esgotado foi 2 de setembro, em que a principal atração será a banda Iron Maiden. Para o dia 4 de setembro em que Justin Bieber (28) e Demi Lovato (29) serão headliners os ingressos se esgotaram em 12 minutos após o início das vendas.

O Rock In Rio acontece no Parque Olímpico do Rio de Janeiro nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro após o evento ter sido adiado em 2021 por conta da pandemia.

Confira aqui o anúncio do Rock In Rio de que os ingressos se esgotaram!