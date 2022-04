Música / ANOTA NA AGENDA!

Rock in Rio 2022 anuncia Espaço Favela com Ferrugem, MC Don Juan, Lexa e mais

Com o objetivo de exaltar talentos das comunidades e subúrbios do Rio de Janeiro, o Espaço Favela terá Ferrugem como embaixador do palco

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 11h45