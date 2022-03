Rock In Rio anuncia Megan Thee Stallion, Rita Ora e homenagem para Elza Soares no festival

O festival Rock In Rio anunciou um dia dedicado somente a mulheres com direito a homenagem à Elza Soares

No Internacional da Mulher, o Rock In Rio anunciou o Dia Delas, dia do festival totalmente marcado por apresentações de artistas femininas.

No dia 11 de setembro, o público irá curtir os shows de Ivete Sangalo, Dua Lipa, e a mais nova novidade: Megan Thee Stallion e Rita Ora, no Palco Mundo.

Além disso, eles revelaram que o Palco Sunset vai receber uma homenagem para Elza Soares (1930 - 2022) com apresentações de Alcione, Majur, Agnes Nunes, Caio Prado, Mart’nália, Gaby Amarantos e Larissa Luz. Liniker e Luedji Luna também sobem juntas no palco para uma apresentação especial.

"Não é só hoje que é #DIADELASnoRockinRio. No dia 11/setembro, pela primeira vez na história, todas as atrações do Palco Mundo, Palco Sunset e New Dance Order serão femininas", comentaram nas redes sociais.

Vale lembrar que nos outros dias de festival, o público verá os shows de Justin Bieber, Demi Lovato, Iza, Djavan e muitos outros!

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DO DIA DELAS NO ROCK IN RIO

