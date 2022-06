Rita Lee surge com o cabelo curto após tratamento contra o câncer

Rita Lee faz rara aparição nas redes sociais e mostra que cortou o cabelo

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 09h54

A cantora Rita Lee (74) está com novo visual! Após anunciar que está curada de um câncer no pulmão, ela fez uma rara aparição nas redes sociais e surgiu com o cabelo curtinho. A foto foi compartilhada nesta segunda-feira, 20, no perfil dela no Instagram e mostrou a artista sob uma luz vermelha e com os fios estilo 'joãozinho'.

Em 2021, Rita Lee lutou contra o câncer de pulmão com tratamentos de imuno e radioterapia. Ela vive reclusa ao lado do marido, Roberto de Carvalho, e quase não aparece nas redes sociais. No início de 2022, a artista revelou que está na fase de remissão do câncer.

Em dezembro, a cantora completou mais um ano de vida e o marido dela fez uma homenagem nas redes sociais. "Que ano difícil, meu amor! Quanta provação! Meu coração em muitos momentos se despedaçou, para logo em seguida se deslumbrar diante de todas as suas demonstrações de coragem, força de vontade e resistência", começou escrevendo.

"Que depois de todo o tormento estejamos diante de um tempo de paz, harmonia, e muita saúde. E tudo de melhor que eu puder te desejar, você merece milhões de vezes mais. Te amo, te admiro, te adoro, estamos juntos, ontem, agora e sempre", disse Roberto.

Nova foto de Rita Lee: