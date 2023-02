Rihanna pode anunciar turnê depois de se apresentar no Super Bowl, segundo site

Algumas fontes próximas à Rihanna afirmam que a cantora se prepara para uma série de novos shows

Os fãs e a indústria musical estão completamente malucos com os boatos de que a cantora barbadiana Rihanna (34) fará uma turnê de shows depois de sua tão esperada apresentação no intervalo do Super Bowl, final do campeonato de futebol americano, a NFL, e o evento mais assistido da televisão estadunidense.

Segundo o site de notícias Page Six, três fontes próximas à cantora, que recentemente foi mãe, fruto de seu relacionamento com o rapper A$AP Rocky, afirmaram que ela já está se preparando para anunciar alguns shows que estão em segredo até o momento.

“Houve muita conversa entre as pessoas, especialmente nas últimas semanas, de que Rihanna está se preparando para anunciar uma turnê. Parece ser mais do que apenas boato neste momento”, afirmou uma das fontes ao Page Six. “Mesmo alguns membros da equipe de Rihanna foram mantidos no escuro. É tudo um grande segredo, desde os detalhes de seu show no intervalo até o que vem a seguir”, acrescentou uma segunda pessoa.

Caso a informação realmente se confirme, será a primeira turnê da barbadiana desde o ano de 2016, quando lançou seu álbum Anti, fazendo 75 shows em três continentes diferentes. Rihanna será a atração principal no show de intervalo do Super Bowl LVII, que acontece no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona. O jogo será entre o Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs.

No mês passado, Asap Rocky falou em entrevista ao Zane Lowe para o Apple Music 1, sobre a volta aos palcos da namorada. A última performance ao vivo da cantora foi em 2018 no Grammy. “Eu estou tão feliz que ela voltou a fazer música e voltou para a ativa, é incrível" ele disse, “O Super Bowl é enorme, e ela é tão criativa como ela é. Ela vai arrasar. Eu estou ansioso, estou mais ansioso que todos", revelou.

