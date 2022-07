Rihanna é nomeada bilionária mais jovem com patrimônio de mais de 7 bilhões de reais

A cantora Rihanna foi considerada a bilionária mais jovem ao conseguir fortuna com esforços próprios

Nesta última segunda-feira, 4, Rihanna (34) foi nomeada a bilionária mais jovens que conquistou sua fortuna com esforços próprios.

A lista da revista americana Forbes, “America’s Richest Self-Made Women 2022” foi publicada mês passado e elencou as mulheres que conquistaram mais dinheiro com mérito próprio.

No último dia 4, o site do canal de televisão americano CNBC pontuou que Rihanna é a bilionária mais jovem na lista que conta com nomes como Kris Jenner (66) , Reese Whiterspoon (46) e Sandra Bullock(57).

O patrimônio de 1,4 bilhões de dólares (cerca de 7,6 bilhões de reais) foi conquistado pela diva pop através de sua música e de sua marca Fenty, que vende diversos produtos.

Recentemente, a cantora natural da ilha de Barbados deu à luz ao seu primeiro filho com seu namorado, o rapper A$AP Rocky (33).