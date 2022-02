Red Hot Chili Peppers lança 'Black Summer' e anuncia novo álbum que marca a volta de John Frusciante:

Com formação clássica da banda, Red Hot Chili Peppers anuncia novo álbum e deixa os fãs eufóricos

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 13h18

O comeback de respeito! A banda Red Hot Chili Peppers está de volta após pausa. E chegou em grande estilo lançou a música Black Summer.

Após a surpresa da volta de RHCP, a web também reagiu e surtou com o retorno de John Frusciante à banda.

Com o lançamento de Black Summer, Red Hot Chili Peppers também trouxe o anúncio do álbum Unlimited Love, que tem estreia programada para o dia 1° de abril. Esse trabalho também marca o reencontro com o produtor Rick Rubin.

"Para mim, esse álbum representa nosso amor e fé um pelo outro", diz Frusciante.

"Cada uma das músicas do nosso novo álbum 'Unilimited Love' é uma faceta nossa, refletindo nossa visão do universo. Esta é a missão da nossa vida. Trabalhamos, focamos e nos preparamos, para que quando a maior onda vier, estejamos prontas para surfá-la", diz a banda.

A banda também anunciou a tracklist oficial do álbum, que vai contar com 17 músicas, e Black Summer abre o disco com chave de ouro.

O comeback da banda trouxe a euforia de volta para os fãs, que já conferiram o clipe de Black Summer e deixaram o vídeo em alta no YouTube, com mais de 1 milhão de visualizações em 12 horas de lançamento.

Confira a tracklist de Unlimited Love:

Black Summer Here Ever After Aquatic Mouth Dance Not The One Poster Child The Great Apes It's Only Natural She's A Lover These Are The Ways Watchu Thinkin' Bastards of Light White Braids & Pillow Chair One Wat Traffic Veronica Let 'Em Cry The Heavy Wing Tangelo

