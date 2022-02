Rebecca lança remix de 'Barbie' em parceria com MC Danny, Dulce Maria e Farina

Com o novo hit, a cantora Rebecca afirmou que pretende "atingir outro mercado"

Daniela Santos Publicado em 18/02/2022, às 15h00

Rebecca (23) reuniu três cantoras para lançar o remix do hit Barbie. Após o sucesso da versão original com participação de Pocah (27), Lexa (26) e Danny Bond (24), a artista surpreendeu os fãs com um remix da música.

Para a nova versão, Rebecca convidou MC Danny (23), Dulce Maria (36) e Farina (35). A parceria entre as artistas encerra o projeto Spotify Singles, que desafiava os artistas a transformarem suas músicas em hits para o verão. Durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 17, em que a CARAS Digital marcou presença, as cantoras falaram sobre a colaboração e o empoderamento feminino.

"Eu sempre quis ir aos lugares e me sentir representada, hoje todas nós podemos ser o que quisermos. Antes a sociedade tinha um peso na opressão com mulheres. Fico muito feliz de cantar o que canto, de ajudar outras meninas que estão começando... Pra mim é um orgulho", afirmou Rebecca, que também falou sobre a parceria. "Fiquei muito feliz com o convite [do Spotify], tinha acabado de lançar a versão original de 'Barbie' e aí eles me convidaram para lançar uma versão exclusiva... Queria muito fazer uma música com a Dulce e a Mc Danny, e elas super toparam. A Dulce tinha falado da Farina e a conheci através dela. Comecei a escutar os trabalhos dela e decidi chamá-la para participar com a gente", explicou.

Ela ainda falou sobre cantar em outro idioma e atingir novos mercados. "Eu queria muito ter uma música em espanhol, queria atingir outro mercado. Para mim, é muito gratificante, porque eu sempre quis isso. Todas as mulheres podem ser o que elas quiserem. A sociedade oprimia as mulheres, então hoje eu fico muito feliz com o que canto, de ajudar outras mulheres. Eu tenho apenas 23 anos e inspirar outras pessoas para mim é inspirador."

MC Danny também não escondeu a felicidade em fazer parte do remix e falou sobre a importância de levar o ritmo do piseiro e brega funk para o mundo. "Agora o piseiro e o brega funk estão dando uma coisa muito doida misturada. Nós estamos dominando tudo, vários países e o mundo inteiro. Eu acho que esse feat, que essa ligação com as meninas deu muito bom e isso é só o começo. Eu acredito que esse é o próximo hit de 2022", declarou.

Dulce Maria celebra feat

A cantora Dulce Maria também celebrou o feat. Ela revelou que já escutava as músicas de Rebeca e ficou muito feliz com a parceria. "Tenho muita admiração e respeito por fazer parte dessa colaboração. Estou muito feliz. Eu acho que as pessoas estão esperando muito por essa música. Eu fiquei encantada. Já tinha escutado as músicas de Rebecca e sempre gostei de funk, mas [o brega funk] é um estilo específico", afirmou a ex-RBD.

A cantora também falou sobre a canção mostrar que 'a Barbie está livre' para fazer o que desejar. "Eu adorei dizer que aquela Barbie perfeita, a bonequinha de plástico perfeita está livre. Ela está poderosa, não tem alguém que a controle e pode fazer o que quiser, ser mãe, trabalhar. Tudo o que diz na música me encantou. É como empoderar as mulheres e dizer que a Barbie está diferente, que a mulher está mudando e já não é a mesma de antes", completou.

Farina se apaixonou pelo brega funk

Rapper e cantora colombiana, Farina ficou feliz com o feat e revelou que só aceita colocar sua voz em projetos que sente uma boa energia. Ela explicou que quando ouviu a música se encantou com o ritmo e ficou apaixonada pelo brega funk. "É muito diferente do reggaeton, do trap. Me assustou um pouco e fiquei desesperada", disse ela aos risos. "Me preparei um dia antes, no outro fui ao estúdio e gravamos. Eu me diverti muito. Fazia tempo que não me divertia tanto", acrescentou.

Além disso, a cantora contou que aceitou participar do remix pois a canção mostra mulheres poderosas e fortes, e esse é seu objetivo como artista. "Sou uma artista que gosto de estar onde me sinto bem, onde sinto que minha voz vibra. É uma canção sobre uma mulher forte, que não se intimida. Meu público gosta quando falo assim, que elas se sintam fortes, sem papas na língua."

O remix de Barbie já está disponível nas plataformas digitais.