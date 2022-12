RBD: Grupo mexicano viveu tragédia em show em 2006; relembre passagem da banda no Brasil

Evento promocional com banda foi marcado por dezenas de pessoas feridas em São Paulo

Os fãs do RBD já estão se preparando para grandes novidades envolvendo o grupo em 2023. Tudo indica que a banda deve anunciar uma turnê mundial e provavelmente o Brasil não deve ficar de fora dessa . Isso porque o país é um dos lugares onde eles contam com maior número de fãs. Inclusive, foi por aqui que eles foram impactados por uma grande tragédia em 2006.

O caso assustador aconteceu durante um evento organizado pelo supermercado Extra, em São Paulo. Marcado para ter um público de 3 mil pessoas, o pocket show do grupo liderado por Anahí (39), Christian Chávez (39), Christopher Uckermann (36), Dulce María (37), Afonso Herrera (39) e Maite Perroni (39) acabou atraindo mais de 10 mil admiradores.

Tentando controlar a situação, Anahí chegou a pedir para que os fãs se acalmassem, mas nada foi o suficiente. O show teve que ser encerrado às pressas e a confusão acabou deixando várias pessoas feridas. Três delas, infelizmente, não resistiram e morreram pisoteadas.

Mas apesar da triste história envolvendo o RBD no Brasil, eles não se abateram e retornaram para o país mais outras seis vezes . Por aqui, eles realizaram apresentações superlotadas, chegando a bater recorde de público. Em Brasília, por exemplo, eles conseguiram um público de mais de 500 mil pessoas.

Ainda em 2006, eles também realizaram um show histórico no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A apresentação foi gravada por mais de 25 câmeras e transformada em DVD, se tornando um dos projetos mais aclamados entre os fãs.

Agora depois de mais de 15 anos afastados dos palcos, ex-integrantes se reuniram e pretendem retornar com tudo para show ainda mais marcantes. Apesar de não contar com a presença de Alfonso Herrera, que não demonstrou interesse em participar de ações de marketing, fãs continuam empolgados.

O grupo RBD nasceu em 2004 e ficou em atividade até 2009, encerrando a carreira com seis álbuns de estúdio e seis DVDs, incluíndo registros realizados no Brasil. Eles surgiram a partir da novela Rebelde, que originalmente foi transmitida na Televisa. No Brasil, ela foi exibida pelo SBT.