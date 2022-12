RBD: Afonso Herrera não deve participar de turnê mundial; entenda motivo

Ídolo mexicano, Poncho tem conseguido destaque no cenário internacional como ator

O grupo RBD causou a maior comoção nas redes sociais nesta última segunda-feira, 19, após fazer um anúncio misterioso, dando a entender que logo eles estariam em turnê. Mas apesar da animação, parece que o retorno aos palcos estará desfalcado com a ausência de Alfonso Herrera (39).

Mesmo que o anúncio oficial do grupo esteja marcado apenas para o dia 19 de janeiro, muitos já descartam a possibilidade de Poncho, como também é conhecido Afonso, aparecer ao lado de Anahí (39), Christian Chávez (39), Christopher Uckermann (36), Dulce María (37) e Maite Perroni (39) em uma turnê da banda.

Desde o encerramento das atividades do RBD, Afonso tem investido integralmente em trabalhos como ator. Seu empenho, inclusive, o levou a estrelar algumas séries de sucesso internacional da Netflix, como Ozark e Sense8. Além disso, ele também protagonizou a série O Exorcista, do Prime Vídeo.

Com a carreira de ator dando super certo, nos próximos meses Afonso ainda vai estrear com o filme Viva o México, na Netflix. A produção tem lançamento marcado para o dia 23 de março. Ainda no cinema, ele foi escalado para o filme Rebel Moon, do premiado cineasta norte-americano Zack Snyder (56), conhecido pelos filmes da franquia Batman. Esse último ainda não tem previsão de estreia.

DESVENDANDO O PASSADO

O afastamento de Afonso Herrera dos colegas de grupo sempre foi uma questão entre os fãs. Durante entrevista concedida ao programa En La Luna, em 2018, ele admitiu que foi o culpado pelo fim da banda.

"Eu queria fazer outras coisas, como atuar. [..] Tínhamos um acordo: se um dos músicos decidisse sair, o grupo acabaria. Isso foi respeitado, felizmente", disse ele, confirmando em seguida que outro colega também não estava tão satisfeito. "Christopher também queria fazer outras coisas. Maite já estava fazendo novela enquanto nós estávamos em turnê. Cada um estava começando a entrar em novos projetos", completou.

Outro motivo que pode ter levado Afonso a não querer participar da reunião do RBD, pode ter sido mágoas do passado. Apesar de garantir que todos têm um ótimo relacionamento, Poncho é o único que não esteve no casamento de Maite Perroni e também não surgiu em um encontro na casa de Anahí.

Vale destacar que na época em que o grupo estava na ativa, muitas brigas aconteceram nos bastidores. Uma delas, inclusive, chegou a ser confirmada ela própria Anahí. Durante participação no programa Tudo é Possível, da Record TV, a cantora confessou que teve um desentendimento com Poncho em turnês: "É normal, igual quando você briga com os seus irmãos".