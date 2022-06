Rafa Kalimann curte show de Caetano Veloso no Rio e exalta o cantor: ''Uma vida querendo ouvi-lo''

Influenciadora digital Rafa Kalimann publica sequência de registros durante apresentação de Caetano Veloso e fala sobre admiração pelo cantor

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 12h31

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) aproveitou a noite de quarta-feira, 08, para curtir um show de Caetano Veloso (79)!

A ex-BBB marcou presença no Vivo Rio, no Rio de Janeiro, na apresentação que faz parte da série de shows Meu Coco, mais recente trabalho do artista.

Para a ocasião, Rafa escolheu um vestido longo de cetim branco e combinou o look com uma jaqueta jeans. Em seu feed no Instagram, nesta quinta-feira, 09, a modelo publicou trechos do show e fotos ao lado de um amigo. Ao legendar a publicação, Rafa citou frases de Caetano e falou sobre sua admiração pelo músico.

"'Me larga, não enche, me deixa viver”, “eu não consigo entender sua lógica”, “apenas te peço que respeite o meu louco querer”, “você diz a verdade a verdade é o seu dom de iludir”, “você precisa aprender o que eu sei, e o que eu não sei mais”, “meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer”, “gente é pra brilhar, não pra morrer de fome'", começou escrevendo com trechos de canções de Caetano.

"E uma vida querendo ouvi-lo. Registros de uma noite pra não esquecer mais como tudo de @caetanoveloso", declarou ainda a apresentadora.

Além de Rafa, famosos como Luis Lobianco, Xande de Pilares, e a mãe do eterno Cazuza (1958–1990), Lucinha Araújo, também estiveram presentes na casa de shows.

Confira a publicação de Rafa Kalimann sobre Caetano Veloso: