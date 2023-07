Quem é Thais Gebelein? Nora de Leonardo dá o que falar ao citar Virginia Fonseca

Esposa de Pedro Leonardo e nora de Leonardo, Thais Gebelein falou sobre sua relação com Virginia Fonseca. Saiba mais sobre ela!

A influenciadora digital Thais Gebelein deu o que falar na internet no início desta semana ao abrir o jogo sobre seu relacionameto com Virginia Fonseca, que é sua cunhada. Esposa do cantor Pedro Leonardo, ela foi questionada foi um fã sobre o motivo para ser 'ignorada' pela esposa de Zé Felipe e contou que admira a cunhada, mas não vai ficar pedindo para ela mostrá-la nos stories e nas redes sociais. Com essa repercussão, os internautas querem saber: quem é Thais Gebelein? Saiba mais aqui:

Thais Gebelein é arquiteta e influenciadora digital. Ela atuou por alguns anos como arquiteta, mas deixou a profissão de lado para mergulhar nas redes sociais com dicas de moda e beleza. Ela é casada com o cantor e apresentador Pedro Leonardo e é mãe de duas meninas, Maria Sophia e Maria Vitória.

Nas redes sociais, Thais mostra os seus looks no dia a dia, suas viagens, dá dicas para os seguidores e também exibe momentos de sua rotina em família, embora seja discreta com a sua vida pessoal.

Em novembro de 2022, ela chegou a anunciar o fim do casamento de 12 anos com Pedro Leonardo em um post nas redes sociais. “Decidimos seguir nossos caminhos separados. Vamos manter o que precisar para criar nossas filhas, mas hoje será melhor assim. São coisas da vida que deixam a gente sem chão, tudo de uma vez, igual a uma tempestade, mas vai passar”, disse ela na época. Porém, a separação não durou muito tempo. No mesmo mês, os dois reataram o casamento, já foram vistos trocando carinhos em um passeio e seguem firmes e fortes até hoje.

Vale lembrar que Thais e Pedro Leonardo já estavam casados quando ele sofreu um grave acidente no ano de 2012. Na época, ele sofreu um acidente de carro na estrada ao voltar para casa de madrugada após um show e ficou em estado grave no hospital. Os dois tinham a primeira filha, que estava com apenas 11 meses de vida na época, e Thais ficou o tempo todo acompanhando a recuperação do marido. Pedro Leonardo ficou em coma induzido por um tempo e recebeu alta após um longo período hospitalizado. Além disso, ele demorou um tempo para se recuperar das sequelas e contou com o apoio da esposa ao longo dos anos.

O que Thais Gebelein falou sobre Virginia Fonseca?

No Instagram, Thais Gebelein recebeu uma pergunta sobre a sua relação com Virginia Fonseca. Um fã quis saber se ela é ignorada pela cunhada. "Gente, eu prometi que não ia mais responder isso e sempre pulou essas perguntas, mas vocês se incomodam tanto, todo o tempo perguntas sobre isso. Porém, vocês questionam o lado errado", começou ela.

E completou: "Perguntem pra ela, porque eu acho ela incrível, linda, batalhadora, não tenho o que falar, agora eu não chegar para ela e pedir: me filma? Me reposta? Me ajuda? Concordam que é chato. Se coloquem no meu lugar. Desculpa, eu não tenho essa cara de pau. Então, vocês teriam que perguntar pra ela sanar essa curiosidade de vocês. Da minha parte as portas estarão sempre abertas para ela e para todos os cunhados. Não tenho absolutamente nada contra, torço muito por ela e pela família linda que ela está construindo, sempre falei que ela era muito bem vinda", declarou.