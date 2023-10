Quem é a namorada de Chico César? Cantor surge com eleita de 28 anos

Chico César surpreende ao aparecer em clima de romance com sua nova namorada. Veja quem é!

O cantor Chico César revelou que está apaixonado! Nesta semana, ele surpreendeu seus seguidores ao anunciar que está namorando com Larissa Carvalho Furtado. Os dois apareceram juntinhos em uma foto enquanto curtiam a praia de São Luiz, no Maranhão, em um lindo dia de sol.

Larissa é advogada e tem 28 anos de idade. Ela é natural do Maranhão e é douranda e mestre em Direito pela Universidade de Brasília. Além disso, ela também já foi assessora de gabinete de subprocurador-geral da República.

Vale lembrar que Chico César não assumia um relacionamento desde 2019, quando se separou da atriz Bárbara Santos.

Conheça o namoro de Priscilla Alcantara

Recentemente, a cantora Priscilla Alcantara assumiu que está namorando! Ela apareceu pela primeira vez ao lado do seu novo eleito, que é o DJ André Laudz. Saiba aqui mais sobre o rapaz que conquistou o coração da cantora:

O DJ André Laudz tem 31 anos, nasceu em Curitiba e é produtor musical, DJ e compositor. Ele faz parte do duo de música eletrônica Tropkillaz, que já existe há mais de 10 anos em parceria com o DJ Zegon. O duo já ganhou Grammy Latino e o MTV Millenial Awards Brasil.

O rapaz sempre fez parte do mundo artístico e se apaixonou pela cultura do hip hop no início da adolescência e logo começou a produzir músicas. Nas redes sociais, ele é discreto e costuma mostrar mais fotos dos seus looks e dos bastidores de seus trabalhos.

O namoro de Laudz e Priscilla Alcantara é recente e eles se conheceram por causa do trabalho. “Ele é produtor, DJ… Começamos a trabalhar juntos e foi assim que a gente se conheceu”, afirmou ela ao site Gshow. Eles assumiram a relação no dia 7 de setembro de 2023, quando postaram fotos juntos antes de irem para um festival de música em São Paulo.