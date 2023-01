Quem é Igor Moreira? Cantor sertanejo foi assassinado com 20 tiros por engano, segundo delegado

Igor Moreira tinha 29 anos e foi morto em uma cidade na zona norte de Manaus, no Amazonas

Igor Moreira, cantor sertanejo, foi assassinado com mais de 20 tiros no início do mês de janeiro aos 29 anos na zona norte de Manaus, no Amazonas, e, neste sábado, 14, foi revelado que sua morte aconteceu por engano. A informação foi divulgada pelo site Splash, confirmada pelo delegado Ricardo Cunha da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Mas quem era o artista?

Moreira costumava circular por palcos e bares em Manaus e outras cidades do estado amazonense, mesclando canções autorais e sucessos do gênero do sertanejo. Quando tinha 13 anos, ganhou um violão dos pais, e, três anos depois, aos 16, decidiu tentar a carreira profissional como cantor, junto da banda Trem Caipira.

Com o apoio principalmente de seu pai, ele lançou-se como artista solo anos 20 anos. Ele publicava vídeos no YouTube, em que interpretava letras autorais, como a canção Por Toda Vida, e também fazia covers de sucessos de Bruno & Marrone, Luan Santana e outros artistas do ritmo musical.

Em uma entrevista concedida a um canal local, no ano de 2014, ele afirmou que sua admiração e paixão pelo sertanejo era resultado de uma influência vinda de sua família. "Meu pai é mineiro, então desde pequenininho escuto música sertaneja. Cresci nesse universo. Quando ganhei meu primeiro violão, tive vontade de cantar sertanejo", relatou.

Moreira era noivo, tinha um enteado e era pai de três filhos. Em suas redes sociais, ele também compartilhou que havia estudado algum tempo o curso de Engenharia Civil, em uma faculdade particular da cidade de Manaus.

CRIME QUE CHOCOU O ESTADO

O artista voltava de viagem com a noiva, a estudante Janaína Silva (28), quando foi assassinado com mais de 20 tiros. Ele estava em casa, no bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte da capital do Amazonas.

Após 10 dias de investigações, dois homens foram presos dados como suspeitos pelo envolvimento no crime. Nos depoimentos, ambos confessaram que foram contratados para tirar a vida de um desafeto de um grupo rival e acabaram matando o artista por engano, já que ele possuia um veículo semelhante ao do alvo.