Quem é a irmã de Chay Suede? Maressa Luiza lança 1ª música

Aos 17 anos, irmã de Chay Suede, Maressa Luiza, fala sobre o lançamento de seu primeiro single e mais sobre sua vida pessoal em exclusiva para a CARAS

Apesar da pouca idade, Maressa Luiza, de 17 anos, a irmã de Chay Suede já mostra todo seu talento para a música ao lançar seu primeiro single. Em conversa exclusiva para a CARAS Digital, a jovem contou um pouco de sua vida pessoal e como foi realizar o trabalho.

Dirigida no clipe de Audácia pelo pai Robertchay Rocha, a garota, natural de Governador Valadares, interior de Minas Gerais, revelou que escreveu a letra na varanda do quarto de sua mãe, no final de uma tarde. "Sentei com o ukulele, coloquei o celular para gravar e a música saiu de uma vez, como se fosse um grito, algo que estava aqui dentro e precisava sair", mostrou como tem facilidade para compor.

Conheça mais da irmã de Chay Suede a seguir:

1. Como despertou o interesse pela música?

"Iniciei na música desde bebê mesmo, já que minha família é completa de compositores e artistas, fazia música em guardanapo, escrevi a minha primeira com 10 anos. Acho que o que mais me fez gostar de música, foi sempre ver meus pais e meus irmãos cantarem e escreverem, meu irmão Henrique escreve, inclusive já me ajudou a compor uma música, o Chay também é compositor, meu pai sempre me ajudou nas minhas músicas, cresci com minha mãe cantando para mim também, acho que o fato disso sempre estar presente fez com que despertasse essa magia da música dentro de mim".

2. Já terminou a escola? Quais são os planos, deseja fazer faculdade?

"Termino a escola agora em dezembro. Pretendo sim, cursar cinema que é o curso que eu planejo desde o nono ano, sendo outra paixão minha".

3. Como é ser irmã de Chay Suede? Também deseja ser atriz?

"Sempre tive muito orgulho do meu irmão, e fico muito feliz vendo tudo que ele conquista, ele é e sempre vai ser uma referência pra mim, todos os meus irmãos são muito unidos, então nossa relação é de muito amor. Pretendo também, atuar e compor são minhas grandes paixões, o processo de criar uma música e criar um personagem faz com que uma parte de mim acenda, são as coisas que eu mais amo fazer".

4. O que mais gosta de fazer no tempo livre?

"Na minha maior parte do tempo livre eu passo com a minha família e amigos, que são as pessoas mais importantes pra mim , além claro que se eu estiver inspirada sempre sai alguma coisinha no papel quando estou a toa".

5. Como foi fazer o clipe? O que achou mais difícil e o que foi mais interessante?

"Fazer clipe pra mim é juntar as minhas paixões, dentro de um clipe eu interpreto a minha música, e essa música é uma música pessoal, afinal eu escrevo aquilo que eu sinto como forma de me expressar, então na hora de interpretar eu tentei reviver os sentimentos que eu canto. A parte mais difícil foi exatamente reviver isso, já que eu escrevi audácia no início de 2022 e só fiz o clipe em outubro de 2022, então era um sentimento que de certa forma ja tinha ido embora, mas a arte é isso, ressignificar as coisas. O mais interessante foi que nesse clipe só pessoas especiais participaram, a direção do meu pai, minha irmã Maria Alice estava presente e a filha da esposa do meu pai também me ajudando, então foi um trabalho em família".

Confira o clipe de Audácia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maressa Luiza (@maressaluizar)

