Qual é a idade do cantor Gusttavo Lima? Conhecido como embaixador, sertanejo é ícone no Brasil

Gusttavo Lima conquistou uma legião de fãs ao longo dos anos; saiba quantos anos tem o cantor

Gusttavo Lima é um dos maiores nomes da música sertaneja no Brasil, se tornando um verdadeiro ícone do ritmo com o passar dos anos. Conhecido também como o Embaixador, o músico é dono de sucessos como Bloqueado e Termina Comigo Antes. Apesar de ter uma legião de fãs pelo país, muitos ainda não sabem a sua idade. Confira a seguir.

Atualmente, o cantor tem 33 anos. Ele faz aniversário em 3 de setembro, e nasceu em Presidente Olegário, município de Minas Gerais. Neste ano, além de completar 34 anos, Gusttavo Lima também celebra os 15 anos de carreira , com o projeto O Embaixador 15 anos, que relembra o início de sua carreira e mescla com novos sucessos.

Nas redes sociais, em que acumula mais de 44 milhões de seguidores, o artista tem compartilhado vídeos e fotos de quando começou a trabalhar com a música, além de continuar lançando novas canções como Solteiro Frustrado, a mais recente. Apesar de comemorar 15 anos de carreira, seu primeiro sucesso surgiu há 12 anos.

Gusttavo Lima despontou no mundo da música em meados de 2011, quando lançou a música Balada. O refrão se tornou sucesso no Brasil e em outros países e, desde então, o sertanejo continua lançando canções que marcam gerações de fãs do ritmo.

Nesta quinta-feira, 29, o cantor e sua esposa, a influenciadora digital Andressa Suita, comemoraram os 6 anos do filho mais velho, Gabriel, com uma grande festa temática ao lado da família e amigos. Os dois estão juntos desde 2012 e usaram as redes sociais para se declararem para o primogênito, compartilhando registros da comemoração com o tema Hot Wheels.

Nas imagens, publicadas em suas contas no Instagram, o casal também aparece ao lado do caçula, Samuel, de 4 anos. "Feliz aniversário meu filho, parabéns pelos seus 6 anos.. Papai te ama muito… Quanto orgulho de você!!! #Gabriel6Anos", escreveu o sertanejo.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE GUSTTAVO LIMA: