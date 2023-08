Qual a causa da morte de MC Kátia? Artista foi pioneira no funk

Funkeira MC Kátia ficou mais de um mês internada no hospital e precisou ser intubada nos últimos dias

Uma das pioneiras do funk carioca, morreu neste domingo, 13, a cantora MC Kátia, aos 47 anos. Ela estava internada há mais de um mês no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio de Janeiro.

A artista inicialmente deu entrada no hospital para a retirada de um mioma de cinco quilos, mas acabou tendo complicações. Durante a internação ela descobriu uma trombose e acabou precisando amputar parte da perna direita. Ela também perdeu um dos rins.

Além disso, Kátia também foi diagnosticada com uma pneumonia. Na última sexta-feira, 11, a filha da cantora informou que a mãe contraiu uma bactéria que lhe causou um problema respiratório. O agravamento exigiu a indução do coma e intubação.

Nos últimos meses Kátia já vinha expondo que estava passando por sérios problemas de saúde. Por conta disso, ela fez um desabafo público pedindo ajuda financeira dos admiradores.

"Tenho que tomar o anticoagulante, que não é barato. Isso tudo que está acontecendo comigo, fez com que eu parasse dentro de casa. Estou de repouso, o meu trabalho é o funk, eu não tenho recurso", disse.

Leia também: Quem é o marido de MC Katia? Leandro apareceu abatido no velório da pioneira do funk

Antes de fazer a operação, ela também se disse aliviada de não estar passando por uma situação mais complicada, como um câncer. "Há um ano, eu fiquei internada no hospital e apareceu uma massa no meu útero, os médicos falaram que poderia ser um câncer e aí começou a minha luta diária. Graças a Deus, não é câncer. É um mioma, é um tumor benigno", desabafou a cantora, conhecida pela música Duelo Fiel e Amante.

VAQUINHA PARA AJUDAR KÁTIA

A exposição do caso de MC Kátia na mídia fez vários famosos iniciarem uma verdadeira campanha em prol da artista. A funkeira Tati Quebra-Barraco foi uma das pessoas que participou da doação solidária e pediu para que fãs participassem da vaquinha online a fim de comprar uma prótese para a amiga.

"Uma das pioneiras do funk. Uma das dezenas de MCs que vocês adoram fazer dancinha no TikTok, está precisando de DOAÇÕES pra conseguir uma prótese, porque teve que amputar a sua perna devido a uma complicação de saúde. Então, vamos ajudar, independente do valor, cada centavo é válido", disse Tati.