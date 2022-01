Promessa do pop nacional, Giovanna, lança dois singles esta semana

A cantora pop, Giovanna, acaba de lançar os hits Jogo e Sem Noção, que tem tudo para serem sucessos

28/01/2022

Uma das promessas do pop nacional, a cantora Giovanna, acaba de lançar dois novos hits: Jogo e Sem Noção.

A artista, que largou seu emprego em um grande banco dos EUA para viver seu sonho de ser cantora no Brasil, está chegando com tudo!

Em suas novas canções, Giovanna quer contar uma história de amor em suas diferentes etapas: "Jogo é o estágio da raiva, que você vê que foi enganada. Já Sem Noção é o estágio da diversão, uma coisa mais leve, aquela fase que você sabe que está fazendo besteira, mas está lá pra se divertir", disse ela.

Jogo tem um jeito de balada romântica, e foi inteiramente composta por ela, em um momento difícil que ela passou em um relacionamento. Já Sem Noção é mais divertida, com batidas dançantes e foi feita para mostrar a forma descontraída de lidar com relacionamentos.

"Eu gosto de ter um balanço, quero que as pessoas se divirtam, dancem e esqueçam dos problemas. Mas também gosto de trazer músicas mais românticas falando sobre relacionamento. Quero fazer com que as pessoas se sintam abraçadas, assim como eu me sinto ouvindo as músicas de meus artistas favoritos", contou ela.

Atualmente, a cantora tem mais de 2 milhões de views no YouTube ee 1,2 milhões de curtidas no TikTok, onde ela mostra seu talento não só como cantora, mas também como dançarina.

Confira os Jogo e Sem Noção, novos lançamentos de Giovanna: