Priscilla Alcântara não segura as lágrimas ao descobrir que vai se apresentar no Rock In Rio

A cantora Priscilla Alcântara caiu no choro ao receber a notícia de que vai se apresentar no Rock In Rio

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 16h15

Priscilla Alcântara (25) entrou para a lista de shows do Rock In Rio 2022!

Nesta quinta-feira, 24, a cantora dividiu um vídeo mostrando a sua reação ao descobrir a novidade e emocionou os fãs e amigos.

No vídeo, a artista não segura o choro ao receber a confirmação de que é uma das atrações que sobe no palco do grande festival no Rio de Janeiro.

"Quem tá comigo sabe que esse sempre foi um grande sonho. é isso. EU VOU CANTAR NO ROCK IN RIO!!!", escreveu ela na legenda da publicação.

Priscilla se apresenta no Palco SuperNova no dia 11 de setembro, juntamente com Dua Lipa, Ivete Sangalo, Megan Thee Stallion e Rita Ora no Dia Delas.

Os admiradores não deixaram de comemorar a novidade. "VAMOOOOO vou ta la na grade com cartaz e tudo", disse João Figueiredo; "Que emoção @priscillaalcantara vc merece", declarou Dani Calabresa; "Perfeita, você merece demais", disparou um fã.

CONFIRA A REAÇÃO DE PRISCILLA ALCÂNTARA