Priscilla Alcântara chora muito ao assistir seu próximo videoclipe pela primeira vez

Prestes a lançar videoclipe, Priscilla Alcântara se emociona e enche os fãs de expectativas

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 10h41

Priscilla Alcântara (25) está prestes a entrar em turnê! Mas, não antes de lançar seu próximo videoclipe.

Sempre muito aberta com os internautas, é claro que a cantora quis deixar um gostinho de ‘quero mais’ para os fãs.

Na noite da última segunda-feira, 06, ela postou, em seu Instagram, um vídeo no qual apareceu reagindo ao clipe.

No registro, a campeã do The Masked Singer Brasil estava de pijama e não conseguiu segurar as lágrimas ao repetir várias vezes a expressão: ‘que lindo’!

“Vem aí”, escreveu na legenda.

Rapidamente, artistas lotaram a publicação de animação. “Bateu forte aqui, viu? Tu merece o mundo! Voa!”, afirmou Vitor Kley (27). “Perfeita”, disse Letícia Colin (32). “Lindona! Vibrando com suas conquistas”, se derreteu Ivete Sangalo (50).

Eles não foram os únicos. “Tô doido pra ver já, caraca…”, “ahhhhh”, “o clipe de milhões vem aí”, “não caiu a ficha ainda”, “lança logo!”, “você é incrível” e “estou no aguardo”, comentaram alguns seguidores.

Confira a reação de Priscilla Alcântara ao assistir seu próximo videoclipe pela primeira vez: