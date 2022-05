Priscila Sol, a Tia Perucas de 'Carinha de Anjo', participa de clipe de Caramico

A atriz Priscila Sol participou do clipe de Caramico e encantou com performance

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 11h00

O cantor Caramico decidiu inovar no laçamento de seu terceiro álbum e chamou a atriz Priscila Sol para um de seus clipes.

Para abrilhantar a música Não Importa o Lugar, lançada nesta quinta-feira, 19, o artista contou a presença da atriz que está no ar como Tia Peruca, na novela Carinha de Anjo, do SBT.

“Estou feliz demais com o resultado, que reflete o que foi todo o processo desse clipe, algo incrível em cada etapa. Desde as primeiras ideias, quando houve o convite para a Pri Sol, quando ela o aceitou e se entregou totalmente, trazendo muitas coisas positivas para esse projeto... Não somente atuando, mas provando que conversava com a mesma linguagem daquilo que queríamos passar com esse clipe”, contou Caramico.

Para Priscila Sol, tanto a letra da canção, quanto a história encenada para o videoclipe podem promover várias emoções e interpretações ao público. “O clipe está bem bonito e traz diversas interpretações, que dependem somente do olhar do observador. Acho que o mais legal de tudo é que podemos ver duas pessoas adultas se conectando com pureza e num quase amor platônico... Me traz a sensação do amor atemporal e incondicional”, diz ela.

Confira o clipe de Caramico com Priscila Sol: