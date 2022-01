Primeiro-ministro da Austrália cobra vacina de Kanye West para shows no país: ''Não importa quem você é''

Austrália proíbe entrada do rapper Kanye West no país enquanto ele não se vacinar

31/01/2022

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison (53), exigiu que o rapper Kanye West (44) apresente seu comprovante de vacinação contra a Covid-19 para se apresentar no país no próximo em março.

A exigência pública feita pelo líder político foi noticiada pelo New York Post no último final de semana: “A regra é que você precisa estar completamente vacinado”, disse o político em uma entrevista coletiva, após ser perguntado sobre as demandas que serão feitas a Ye em sua ida à Austrália.

Segundo a imprensa internacional, os shows do cantor na Austrália estão previstos para o próximo mês de março, como parte da turnê do álbum Donda: “A regra vale para todo mundo, como todos viram recentemente. Não importa quem você é, é a regra. Siga a regra e você pode vir. Não siga a regra, não venha”, disparou ele.

O New York Post diz que o status vacinal de Kanye West é um mistério. Inclusive, em 2021, ele recebeu uma primeira dose da vacina. Porém, pouco depois, em entrevista para a revista Forbes, ele classificou a vacina como “a marca da besta”.