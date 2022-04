Primavera Sound terá Arctic Monkeys, Lorde, Travis Scott, Charli XCX e mais

Confira o primeiro line-up da edição brasileira do festival espanhol 'Primavera Sound'

André Luiz Freitas Publicado em 27/04/2022, às 12h31

Após muita espera e expectativa, o primeiro line-up da edição brasileira do festival Primavera Sound foi anunciado nesta quarta-feira, 27, com nomes como Arctic Monkeys, Lorde, Travis Scott, Charli XCX, Phoebe Bridgers, Gal Costa e mais.

O festival espanhol acontecerá entre 31 de outubro até o dia 6 de novembro, e promete ocupar várias partes da cidade ao longo da semana - focando sua programação no Distrito Anhembi nos dias principais.

Além do evento no Anhembi, o festival vai promover vários shows na capital paulista com o Primavera na Cidade. Serão mais de 30 shows, divididos em três espaços diferentes. Todos que adquirirem os ingressos Passaporte terão a chance de assistir gratuitamente a todos os shows da programação.

5 de novembro — Distrito Anhembi

Confirmados: Arctic Monkeys, Bjork, Beach House, Gal Costa, Interpol, Mitski, Boy Harsher, Helado Negro, José Gonzalez, L7NNON, Seth Troxler, Sevdaliza, Shygirl, Amaia, Badista, Beak, Carolina Durante, Cashu B2B Isabella, Giovani Cidreira, John Talabot, B2B Nicolas Lutz, Jonathan Ferr, Josyara, Los Planetas, Luccas Carlos, Sangre Nueva, Santiago Morotizado, Shellac, Tasha e Tracie, Tim Bernardes e Valesuchi

6 de novembro — Distrito Anhembi

Confirmados: Travis Scott, Lorde, Father John Misty, Phoeve Bridgers, Bad Gyal, Caroline Polachek, Chai, Hermeto Pascoal, Japanese Breakfast, Jassie Ware, Joy Orbison, Jepgmafia, MC Dricka, Raveena, Amara Freitas, ANZ, Don L, Follakzoid, Gop Tun, Jovem Dionísio, Julia Mestre, Maglore, Medulla, Selvagem, Señor Coconut and his Orchestra, Tayhana, Terno Rei, Uniiqu3, Viagra Boys e VTSS B2B LSDXOXO.

O preço do primeiro lote de ingressos varia entre R$ 410 e R$ 1400. A venda para o público geral começa no dia 27 de abril, por meio do site Eventim e na bilheteria oficial, localizada no Estádio do Morumbi, em São Paulo.