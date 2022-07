Preta Gil se derrete ao mostrar sobrinho no palco durante turnê da família: ''Um show à parte!''

Tá no sangue!

Cantora Preta Gil explode o fofurômetro ao publicar vídeo do sobrinho, Sereno, de apenas 5 anos, tocando guitarra em show

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 10h12

Não tem como negar que a música está no sangue da família Gil desde os primeiros anos de vida! A cantora Preta Gil (47) deixou os fãs encantados nas redes sociais ao compartilhar um momento fofo durante turnê da família pela Europa!

Em seu feed no Instagram, na manhã desta terça-feira, 19, a artista publicou um vídeo do sobrinho, Sereno (5), filho de Bem Gil com a cantora Ana Cláudia Lomelino. O pequeno, que é o décimo neto de Gilberto Gil (80), roubou a cena e esbanjou fofura tocando guitarra durante apresentação na França.

"Nosso amado @serenolomelino como sempre, um show a parte! Tia ama demais!", se derreteu Preta na legenda da postagem.

Nos comentários, os seguidores babaram pelo menino. "Que liiindezaaaa!!!", "Artista demais", "Muito fofo", "Que arraso!", "Sou apaixonadaaaaa por sereno no palco. Como eu queriaaaa assistir essa turnê tão especial", "Não dá com esse menino", "Ele toca a guitarra de verdade ou é uma brincadeira pra ele? A performance é de guitarrista total".

Preta Gil exibe corpaço em praia da Eslovênia

Preta Gil aproveitou uma praia na Eslovênia antes de fazer um show e chamou a atenção ao surgir de biquíni de lacinho na web. "Hoje antes do show aqui em Portoroz, na Eslovénia fomos aproveitar um pouco a praia linda daqui! Foi muito divertido", mostrou ela ao postar registros no local.

Confira o vídeo do sobrinho de Preta Gil durante turnê da família Gil:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)