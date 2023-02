Preta Gil mostra foto inédita da mãe ao receber apoio durante tratamento

Em luta contra o câncer, Preta Gil conta com o carinho de sua mãe, Sandra Gadelha, e mostra foto inédita dela em sua casa

A cantora Preta Gil segue em tratamento contra um tumor no intestino, que ela descobriu recentemente. Em meio às sessões de quimioterapia contra o câncer, a estrela recebeu o apoio de sua mãe, Sandra Gadelha. Nesta quinta-feira, 9, ela mostrou uma foto da mãe sentada ao seu lado no sofá de casa e comemorou o momento especial delas.

“Meu grude! Amor de mãe”, disse ela na legenda. Além disso, a artista atualizou os fãs sobre o seu estado de saúde. “Beijinho de quem acordou melhorzinha hoje”, afirmou.

Antes disso, Preta Gil já tinha contado que estava lidando com os efeitos colaterais do tratamento em seu corpo. "Estou aqui, meus amores, não quero preocupar ninguém, mas essa ressaca pós químio está sendo mais chata. Por isso não gravei vídeo e nem apareci por aqui. Mas estou super bem assistida pelos médicos e cheia de fé!", disse ela nesta semana.

Preta Gil cancela sua participação no carnaval

Em luta contra o câncer, Preta Gil decidiu não pular o carnaval em 2023. Ela vai ficar em casa durante os dias de folia e cancelou o seu tradicional bloco de rua neste ano.

"Amores, todos que convivem comigo e me conhecem, sabem o quanto o carnaval é importante pra mim e pros meus fãs, um momento mágico que celebramos a vida e o amor. Este ano não conseguirei realizar os blocos, vou seguir meu tratamento oncológico com foco na cura, mas tenho certeza que no próximo ano estaremos juntos novamente!", contou ela na publicação.

Preta Gil revela o diagnóstico de câncer

Após ficar alguns dias internada no Rio de Janeiro para realizar exames, Preta Gil contou o diagnóstico para os fãs por meio de um post no Instagram. Em seguida, ela ainda contou que na próxima semana começará a fazer o tratamento.

"Estive nos últimos seis dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentindo e graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira, 16, e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante", escreveu ela.