Preta Gil e Ivete Sangalo: Relembre momentos marcantes da amizade de longa data das icônicas cantoras

Preta Gil e Ivete Sangalo, amigas de longa data, se conheceram ainda bem novas

As amizades no mundo dos famosos podem parecer despercebidas pelos fãs. Mas uma muito conhecida é a de Preta Gil (48) e Ivete Sangalo (50). Amigas de longa data, as icônicas cantoras se conheceram ainda bem novas e compartilham muitos momentos marcantes e histórias para contar.

MÚSICA EM CONJUNTO

Preta Gil e Ivete Sangalo são tão amigas que deram um jeito de se juntar, até mesmo, na profissão. As duas cantaram a música Amiga Irmã, que resume muito bem a relação das cantoras. Além do feat entre as duas celebridades, elas também fizeram uma parceria durante o show de um Baile da Vogue. "Você é um alicerce para minha existência. Com você ao meu lado me sinto forte, segura e feliz. Obrigada por sua generosidade. Como sempre, cantar com você é um presente", escreveu Preta Gil para Ivete em uma publicação nas redes sociais sobre o show.

AMIZADE COM CAROLINA DIECKMANN

Preta Gil, Ivete Sangalo e Carolina Dieckmann (44) formam um trio de amizade bem famoso, mas não foi sempre assim. Enquanto substituia Giovanna Ewbank (36) como apresentadora no canal de Youtube da amiga, Preta Gil contou que não gostava de Carolina e que Ivete Sangalo, como amiga das duas, preparou uma armadilha para acabar com a inimizade. No fim, a ideia de Ivete deu certo, como explicou Preta Gil: "Hoje somos irmãs e nos amamos”.

VÍDEO MARCANTE DE ANIVERSÁRIO

Em 2021, Preta Gil marcou o aniversário de Ivete Sangalo com um vídeo muito especial. Compartilhada no Instagram da apresentadora, a edição contou com imagens da trajetória de amizade das duas ao longo dos anos. Deixando os fãs sentimentais, Preta Gil só confirmou ainda mais a força histórica da relação que tem com Ivete. "Como a letra da música diz, a gente é parecida, pra pegar fogo basta se olhar. É um amor que transcende a essa vida, um amor de outras vidas, um presente de Deus. Uma amiga mais do que fiel, uma amiga pronta pra me apoiar em todas as horas".

CÂNCER DE PRETA E HOMENAGENS DE IVETE

A declaração da cantora se mostrou ainda mais verídica com a chegada de 2023. Ao descobrir que foi diagnosticada com câncer de instestino recentemente, Preta Gil recebeu muitas dedicatórias e desejos de melhora dos famosos. Uma das homenagens mais especiais foi a de Ivete , que apoiou a amiga no momento delicado. "Pretinha, estamos todos com você!. Esse país inteiro está com o coração ligado com o seu. Você é uma mulher maravilhosa, guerreira, de fé, de potência e é agora as coisas vão se realizar, porque você é merecedora da vitória. Te amo muito, te amo infinito. Estou com você pro que der e vier", contou ela no programa The Masked Singer.

Ivete Sangalo e Preta Gil já compartilharam declarações sobre a amizade nas redes sociais - Reprodução/Instagram