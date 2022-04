Música / Que encontro!

Preta Gil compartilha foto ao lado do filho Fran, Iza e Djonga: ''Sensação sensacional''

Cantora Preta Gil surgiu ao lado do filho, Fran Gil, da cantora Iza, e do rapper Djonga, e celebrou encontro em festival no Rio

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 13h47