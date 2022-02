Prestes a lançar novo álbum, Gloria Groove dispara: ''Mal consigo segurar a ansiedade''

Gloria Groove revela o quanto está ansiosa e emocionada com o lançamento de Lady Leste

Os fãs de Gloria Groove (27) estão com sorte esta semana.

Isso porque, na próxima quinta-feira, 10 de fevereiro, a cantora finalmente vai lançar o álbum Lady Leste.

E, parece que os ouvintes não são os únicos que estão contando os segundos para a chegada das novas músicas.

No último domingo, 06, a drag usou seu Twitter para demonstrar o quanto está animada e, é claro, agradecer por tudo que já conquistou com a coletânea.

“A verdade é que o álbum Lady Leste já me deu tantas alegrias que eu mal consigo segurar a ansiedade pro dia 10. Me emociona muito ver vocês se jogando em cada coreografia, cada look, criando junto, refletindo sobre as letras e me marcando toda vez que curtem as músicas com os amigos ou em família”, começou dizendo.

“Quero muito mostrar esse álbum logo pra vocês. São milhões de execuções e visualizações, que refletem o tanto que vocês fizeram o Lady Leste acontecer e mudar minha vida. Tá chegando. Espero surpreender vocês da mesma forma que vocês me emocionam todos os dias! Com amor, GG”, prometeu ao final.

Vale ressaltar que os hits Bonekinha, A Queda, Leilão e Vermelho, que ainda não saiu, fazem parte do Lady Leste. O álbum vai ter 13 faixas ao todo.

