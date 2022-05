Prestes a fazer show em SP, Juliette revela qual é seu maior medo

Juliette Freire se abre com os internautas e agradece por todo o carinho

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 11h21

Nesta sexta-feira, 13, chega ao fim a primeira fase da turnê musical de Juliette (32).

Caminho foi anunciada no dia 03 de março e teve sua estreia no dia 26 do mesmo mês em um show no Rio de Janeiro.

E, seu fechamento vai rolar em São Paulo, com ingressos esgotados e fãs acampando para pegarem lugares bons.

Prestes a encerrar esse momento tão importante, a maquiadora usou seu Instagram para se abrir com os internautas.

“Quando perguntavam qual era o meu maior medo, eu respondia: a solidão. O meu mundo só faz sentido quando há presença… De Deus, dos meus, de nós”, começou na legenda.

“Esse caminho não é fácil, é fato, mas eu não ando só. Obrigada por tanto amor”, agradeceu a campeã do BBB 21 ao final.

Para ilustrar o post, ela usou um registro descontraído no qual apareceu com um sorrisão no rosto ao segurar a mão de alguém.

Veja a publicação em que Juliette revela qual é seu maior medo: