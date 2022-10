Prestes a dar à luz novamente, Virginia Fonseca grava clipe com o marido Zé Felipe

Virginia Fonseca está presente em novo projeto do marido, Zé Felipe, que mira na tendência do Tiktok

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 12h11

Mesmo na reta final da segunda gravidez, a influenciadora digital Virginia Fonseca (23) continua trabalhando. Nesta quinta-feira, 13, ela gravou uma participação em um novo videoclipe do seu marido Zé Felipe (24), filho do cantor sertanejo Leonardo (59) e pai de Maria Alice (01).

Em seu perfil no Instagram, Virginia mostrou os bastidores da gravação e parte da preparação. "Já estão quase acabando os dias com barrigão, então deixa a mãe se exibir bastante por enquanto", disse ela em uma postagem. A influenciadora está com 37 semanas de gestação e provavelmente dará à luz Maria Flor em breve.

Na reta final da gravidez, Virginia Fonseca se derrete por Maria Alice. Foto: Reprodução/Instagram

Zé Felipe acaricia a barriga de Virginia enquanto ela segura Maria Alice. Foto: Reprodução/Instagram

Virgínia relatou dificuldades durante a gravidez

No mês passado, Virginia desabafou em suas redes sociais sobre a dificuldade de encontrar roupas que caibam nela. "Gente, eu usei esse pijaminha, essa camisolinha, demais no pós-parto da Maria Alice. Tô usando ela aqui agora, porque não tenho mais quase nada que sirva em mim", lamentou Virginia no stories, por conta do aumento da barriga.

Ainda em setembro, a influenciadora contou em seu Instagram que estava tendo falta de ar em alguns momentos do dia. “Para mim essa barriga está enorme. Eu sento, me dá falta de ar. Eu deito, me dá falta de ar. Ou é calor? Eu não sei o que é, mas eu acho que é a Maria Flor, acho que é a barriga”, ela disse.

Zé Felipe anunciou pausa na carreira

Após o nascimento de sua segunda filha, o cantor Zé Felipe deve dar uma pausa temporária dos palcos. "Tenho lembranças do meu pai saindo de casa em junho e julho, fazendo por volta de 30 shows, e eu ficava com saudades. Quero estar perto da minha família. Por isso, a partir do mês que a Maria Flor for nascer, ficarei 30 dias sem show. Quero ver minha filha nascer e estar perto deles", disse Zé, para a coluna de Lucas Pasin, no UOL.