Música / Que momento!

Preparando show no Rock In Rio, Ferrugem recebe elogios de Thais Vasconcellos: ''Muito orgulhosa de você''

Thais Vasconcellos se declara ao visitar a Cidade do Rock com Ferrugem antes de apresentação no Rock In Rio

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 12h41