Prêmio Marília Mendonça de Música Sertaneja revela detalhes da primeira edição

Evento que leva o nome da eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça anuncia categorias de sua primeira edição

Criado em homenagem à eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021), o Prêmio Marília Mendonça de Música Sertaneja acontecerá em outubro em Goiás e promete reunir os maiores nomes do sertanejo.

A primeira edição do evento vai acontecer no dia 24 de outubro, no Clube de Campo em Aparecida de Goiânia, e contará com 13 categorias, visando reverenciar as mais diversas vertentes do mercado. São elas: Produtor Musical, Revelação, Artista Solo Masculino, Artista Solo Feminino, Dupla Masculina, Dupla Feminina, Hit do Ano, Álbum do Ano, Projeto Audiovisual/ Videoclipe, Música Clássica Sertaneja, Artista Clássico Sertanejo, Show do Ano e Rodeio/ Feira Agropecuária.

Além de fomentar o sertanejo e valorizar os profissionais da área, as apresentações musicais terão duetos inéditos em um grande palco.

Marília Mendonça, que faleceu aos 26 anos no dia 5 de novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo, fez história na música brasileira somando recordes e sendo uma das artistas mais ouvidas do país mesmo após a morte. Como forma de eternizar o nome da cantora e consagrar a primeira premiação voltada para o gênero sertanejo, nasceu o Prêmio Marília Mendonça, que foi lançado pela própria família da artista.

"Eu, como mãe, e toda a família nos sentimos profundamente emocionados com a criação deste prêmio que homenageia de forma muito sensível o nome de Marília e abraça causas levantadas pela minha filha, que sempre buscou revelar e dar a chance para novos cantores e compositores do sertanejo", celebra Dona Ruth.

Ainda segundo a mãe da artista, o prêmio Marília Mendonça é uma extensão do legado de Marília. "A música sertaneja merece essa premiação e visibilidade e ter o nome de Marília nele deixa a família muito feliz, já que é nosso dever dar continuidade ao movimento que ela se dedicou tanto", completa.

Mãe de Marília Mendonça rebate críticas após vídeo com sósia

A mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, pronunciou-se em sua rede social neste domingo, 23, após a repercussão do vídeo que protagonizou com a sósia da filha. Duramente criticada, a avó de Léo mandou um recado para todos que a massacraram.

Exibindo um clique inédito da herdeira, que faleceu em um acidente de avião em 2021, Dona Ruth desabafou. "Gente sem noção, essa é a última imagem que Léo tem da mãe", revelou ela, rebatendo os ataques.

No vídeo que deu o que falar, Dona Ruth apareceu simpática e solícita com a moça que se parece com a Rainha da Sofrência. O neto, fruto do relacionamento de Marília Mendonça com Murilo Huff, também surgiu no momento e muita gente apontou que o pequeno estaria incomodado com a presença da mulher, por ela se parecer com a mãe dele.