Por que Ludmilla apagou fotos? Entenda estratégia da cantora

Cantora Ludmilla apagou fotos do Instagram e acendeu alerta sobre estratégia de marketing popular entre artistas

A cantora Ludmilla (27) pegou os fãs de surpresa nesta sexta-feira, 10, ao apagar todas as fotos do Instagram. A atitude acendeu o sinal de alerta nos admiradores, que estavam aguardando por novidades na carreira da artista. A atitude faz parte de uma estratégia de marketing popular.

A tática é muito utilizada entre várias personalidades do ramo da música. Nomes como Beyoncé e Taylor Swift já fizeram algo do tipo, deixando os seguidores cheios de expectativas e engajando o nome das musas organicamente nas redes sociais. Logo em seguida, elas anunciaram os projetos que estavam por vir, causando o maior alvoroço.

E assim Ludmilla fez. Como uma grande diva pop, ela anunciou que estava se preparando para lançar seu novo álbum de estúdio, Vilã . O projeto está marcado para chegar às plataformas digitais no próximo dia 24 de março.

Em uma publicação única no Instagram, ela divulgou um vídeo prévia onde aparece com um look poderoso. Sensualizando, a esposa de Brunna Gonçalves cantou um trecho de uma nova canção e mostrou que estava disposta a ocupar o topo das paradas digitais.

Através dos stories, Lud ainda revelou que o álbum Vilã, que será focado totalmente no mercado pop, contará com 15 músicas inéditas. Duas delas foram lançadas recentemente, as bem avaliadas Sou má e Nasci pra vencer.

Vale destacar que a estratégia de marketing da artista, que deixou os fãs enlouquecidos durante o dia, foi finalizada também com a divulgação de um perfil dedicado exclusivamente ao álbum.

CARNAVAL BADALADO DE LUDMILLA

No último mês Ludmilla se jogou de vez na folia e aproveitou das mais diversas formas o Carnaval. Ela desfilou como uma das vocalistas da escola de samba Beija-flor ao lado de Neguinho do Samba e também com seu próprio bloco, o Fervo da Lud, pelas ruas do Rio de Janeiro.

A folia bateu recordes de público e acabou gerando transtornos para alguns fãs. Uma delas chegou a ser assaltada durante o desfile e a situação deixou Ludmilla comovida. Em seu perfil oficial no Twitter, a cantora disse que iria ajudar a moça a recuperar o que perdeu.

"O que levaram dela? Alguém sabe? Quero comprar tudo de volta pra ela”, comentou a cantora. “Eu ainda tô sem reação com tudo isso. Ontem fazendo história na Sapucaí e hoje recebendo o carinho de tanta gente que acordou cedo pra vir prestigiar esse sonho que um dia eu sonhei sozinha. Eu amo vcs e nunca vou ter palavras pra agradecer”, completou, agradecendo aos que compareceram ao seu bloco.