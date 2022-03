Por engano, Mariah Carey manda mensagem para Shawn Mendes achando que falava com seu primo

Na última quinta-feira, 17, Mariah Carey (52) compartilhou em suas redes sociais um momento engraçado!

Celebrando o Dia de São Patrício, que aconteceu neste dia 17, a cantora decidiu mandar uma mensagem para seu primo, que se chama Shawn. Porém, a cantora e seu parente tem uma piada interna de desejar um feliz Dia de Ação de Graças na data errada.

Ao enviar a mensagem para seu primo Shawn M, a dona do hit Obsessed acabou mandando para o cantor Shawn Mendes (23).

Logo após mandar a piada interna por engano, a artista se corrigiu e escreveu: "Shawn errado. Desculpa. E eu sei que NÃO é Dia de Ação de Graças".

O ex namorado de Camila Cabello(24) então respondeu a diva pop dizendo: "hahahaha está tudo bem, eu imaginei que fosse uma piada interna".

No Twitter, Mariah compartilhou o print do momento e escreveu: "Meu primo Shawn M e eu temos esta piada boba em que nos desejamos feliz Dia de Ação de Graças no Dia de São Patrício. Shawn Mendes descobriu isso hoje... desculpa Shawn".

My cousin Shawn M and I have this silly joke where we tell each other Happy Thanksgiving on St. Patrick’s Day ☘️ @ShawnMendes found out about it today.. sorry Shawn!! 😂 pic.twitter.com/BKya5NVtTN