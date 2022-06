Pocah aparece ao lado de Luísa Sonza em bastidores de show

As cantoras Pocah e Luísa Sonza se apresentaram juntas em show no Rio de Janeiro e a ex-BBB publicou fotos da dupla nos bastidores

Nesta terça-feira, 27, Pocah (27) compartilhou em seu Instagram alguns cliques poderosos ao lado de Luísa Sonza (23).

As cantoras se apresentaram juntas no show intitulado “Baile da Braba”, que aconteceu no Rio de Janeiro do último dia 24.

Junto com a ex-BBB e a dona do álbum Doce 22, estavam o cantor Baco Exu do Blues (26) e o rapper Xamã (32).

Quem apareceu nos comentários foi Pabllo Vittar (28), que elogiou as cantoras. “Lindas”, escreveu a drag queen. E Luísa Sonza também comentou na publicação: “Só os brabos”.

Os fãs de Pocah também amaram os cliques! “As maiores”, comentou um seguidor. E outra fã escreveu: “Gatas demais”.

