Performance de Anitta e Miley Cyrus no Lollapalooza fará parte de álbum da cantora americana

A performance de Boys Don't Cry feita no Lollapalooza em São Paulo vai integrar novo álbum de Miley Cyrus

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 20h31

Após fazer história com seu show no Lollapalooza Brasil, Miley Cyrus (29) anunciou nesta segunda-feira, 25, que sua performance com Anitta (29) em São Paulo entrará para a versão deluxe do seu novo álbum Attention.

A versão estendida do álbum ao vivo de Miley será lançada na próxima sexta-feira, 29, e contará com a canção de Anitta Boys Don't Cry em que a cantora americana soltou a voz no festival que aconteceu no Autódromo de Interlagos.

Outras canções como Nothing Breaks Like a Heart, Mother's Daughter e Angels Like You também farão parte da versão deluxe do álbum de Miley.

A canção Angels Like You foi performada pela americana em seu show no Lollapalooza Brasil como uma homenagem ao baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkings, que faleceu um dia antes do seu show no festival em São Paulo.

