Pedro Sampaio revela bastidores de 'DANÇARINA Remix' com Anitta, Nicky Jam e Dadju

DJ Pedro Sampaio revela bastidores e data de lançamento do videoclipe de 'DANÇARINA Remix' com Anitta, Nicky Jam e Dadju

Redação Publicado em 22/06/2022, às 14h13

Pedro Sampaio lançou, no início do mês, o seu primeiro feat internacional com Anitta, Nicky Jam e Dadju, a tão esperada faixa DANÇARINA Remix, sucesso do DJ e produtor em parceria com MC Pedrinho — colaborador original da canção — presente em seu primeiro álbum de estúdio.

A nova versão recebeu versos inéditos em espanhol e francês e tem uma nova roupagem, com mensagens de festa, curtição e sensualidade que ganha contornos globais e se tornou viral nas redes sociais de vídeo devido à coreografia contagiante.

Além da canção, o videoclipe oficial da música também vem sendo muito esperado, principalmente após o pequeno spoiler de Sampaio e Anitta nas redes sociais próximo ao lançamento da faixa, onde mostram os principais pontos turísticos do Rio de Janeiro, Paris e Miami.

Entretanto, a espera para o vídeo está chegando ao fim: ele será lançando amanhã, 23, ao 12h (horário de Brasília), no YouTube. O anúncio foi feito através das redes sociais do produtor, também revelando as primeiras fotos dos bastidores.

"DANÇARINA (Remix) music video AMANHÃ às 12:00!", escreveu ele.