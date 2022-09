Paulo Netto fará show no dia em que Belchior completaria 75 anos

Paulo Netto marca show para o dia 26 de outubro no Blue Note, que seria o dia do aniversário de Belchior: 'Comemoração dupla!'

O cantor Paulo Netto já tem um show marcado para o dia 26 de outubro de 2022. Ele vai se apresentar no Blue Note para celebrar o dia que seria o aniversário de Belchior, que faria 75 anos.

“Esse show terá um sentido todo especial, além de se ro lançamento do álbum, será no dia do aniversário de Belchior, que faria 75 anos. Comemoração dupla!”, disse ele.

O show faz parte do projeto Rolling Stone Sessions e ainda terá a participação especial de Marisa Orth. O artista também lança o álbum 'Paulo Netto canta Belchior' em homenagem a sua referência no ídolo da música brasileira.

O repertório do show contará com músicas populares de Belchior como 'Na Hora do Almoço', 'A Palo Seco', 'Medo de Avião' e 'Velha Roupa Colorida'.

Serviço

PAULO NETTO canta BELCHIOR

Data: 26 de outubro, às 20 h

Local: Blue Note - Av. Paulista, 2073 - Bela Vista

Ingressos: Eventim