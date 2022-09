Paula Fernandes lança a primeira parte do seu novo audiovisual, chamado 11:11

Paula Fernandes conta com a participação de Israel e Rodolfo na primeira parte do audiovisual '11:11'

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 12h04 - Atualizado às 12h11

A cantora Paula Fernandes está com novidade em sua carreira! Nesta semana, ela lançou a primeira parte do seu novo projeto audiovisual, chamado '11:11'. O projeto foi gravado em um haras no interior de São Paulo e conta com o DNA da artista, que está em uma fase mais leve e madura de sua carreira.

"Me sinto uma nova mulher e, por isso, me desafiei de novas formas para ver este projeto nascer. Esse, em particular, é totalmente diferente de tudo que já fiz. É a primeira vez que componho músicas do zero com participações de parceiros, como em um “camp” autoral, o que nunca tinha feito antes. Para compor especialmente para esse projeto, tive a ajuda de grandes nomes como Juan Marcus, Elias Mafra, Waléria Leão, Vinícius Leão, Elianas Inácio, Gabriel Rocha, além do Gustavo Fagundes, meu parceiro de anos. E não é que ficou muito bom!? Espero que meus fãs gostem dessa nova Paula que vão ver e ouvir", disse ela.

O projeto conta com parcerias especiais, como canções com a dupla Israel e Rodolffo e os cantores Tierry e Lauana Prado. A música com Israel e Rodolffo é a 'Tá Tudo Bem', e já está disponível nas plataformas digitais. A canção fala sobre um coração machucado e a necessidade de seguir em frente. "Dividir cenário com a Paula foi muito especial. Antes de começarmos a gravar, tivemos um momento de descontração que nos permitiu criarmos uma conexão ainda maior entre todos e aí tudo fluiu bem demais. Estamos empolgados em poder compartilhar o resultado desse novo projeto!", contou a dupla.

O projeto 11:11 terá três volumes. O primeiro volume foi lançado nesta semana, o segundo volume deve chegar aos fãs em novembro e o terceiro será lançado em janeiro. Além disso, Paula Fernandes se prepara para o lançamento do seu novo show em São Paulo no dia 22 de outubro, no Tokio Marine Hall.

Assista ao clipe da música 'Tá Tudo Bem', de Paula Fernandes com Israel e Rodolffo: