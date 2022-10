Paula Fernandes encanta internet com foto de filhotes de seus cachorros: ‘Eu sou vó’

Cantora Paula Fernandes derrete seguidores com tanta fofura de novos membros da família

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 19h24

Nesta quinta-feira, 27, a cantora Paula Fernandes (38) decidiu exceder os limites da fofura! Ao aparecer em suas redes sociais com os filhotes de seus cachorros no colo, a sertaneja deixou seus seguidores derretendo com fotos dos pequenos novos membros da família.

“Eu sou vó! Família só crescendo por aqui…. Quem resiste a essas fofuras? Agora é escolher um nome bem lindo pra este machinho que to levando pra casa! E aí? Que nome vocês dariam pra ele?”, escreveu ela na publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Em duas das fotos, ela aparece segurando no colo três filhotes, ao lado de seus dois cachorros anteriores, que geraram os pequenos. No último clique ela aparece grudada com um dos bebês que ela diz que vai levar para casa.

Nos comentários, os seguidores foram à loucura com tanta fofura. “Quantos amorecos em uma só foto”, comentou uma fã. “Colocaria ‘Eleven’ em homenagem ao álbum”, respondeu outra. “A família mais fofa”, exaltou uma terceira.

Veja a publicação de Paula Fernandes com os cachorrinhos, novos membros da família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES 🚪 (@paulafernandes)

Paula Fernandes rebate boatos sobre pedido de cama de casal em camarim

A cantora Paula Fernandes usou as redes sociais para desabafar após ter sido vítima de fake news sobre a sua carreira. A artista desmentiu os boatos de que teria pedido para ter uma cama de casal no camarim dos seus shows. Ela ficou incrédula com a notícia falsa e fez questão de se pronunciar nas redes sociais para não deixar dúvidas de que o assunto não é verdade.

"Vocês sabem que meus últimos meses foram de muito trabalho. Muita coisa boa acontecendo nessa retomada dos shows e da minha agenda. Justamente por isso resolvi dar uma pausa, uma semana de férias para descansar, viajar e repor as energias, já que tenho uma nova turnê em agosto", disse ela, e completou: "Me deparei com uma nova fake news. Confesso que não sabia se ria ou ficava indignada com a notícia que eu havia exigido uma cama de casal no camarim".