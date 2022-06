Paolla Oliveira mostra samba no pé em palco com Diogo Nogueira e o cantor baba: ''Ô sorte!''

Cantor Diogo Nogueira publica vídeo em que aparece ao lado da namorada, Paolla Oliveira, e casal troca beijos e olhares durante show

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 09h34

O cantor Diogo Nogueira (41) não esconde o quanto está apaixonado! Na última segunda-feira, 13, o sambista fez questão de mostrar, mais uma vez, seu amor pela namorada, Paolla Oliveira (40). A famosa acompanhou Nogueira em apresentação na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, no último domingo, 12, no Dia dos Namorados.

Ela subiu ao palco para dançar com o amado e mostraram todo o samba no pé, trocaram olhares apaixonados, beijos e carinhos. Em seu feed no Instagram, Diogo compartilhou trecho da apresentação ao lado da atriz, e claro, se declarou para a gata. No registro, o artista canta a música Flor de Caña, que fez em homenagem a Paolla.

"Ela na estrada comigo no dia dos namorados! Ô sorte!", babou Diogo na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs destacaram a beleza e sintonia do casal. "Amo", disse Fernanda Gentil. "Que casal lindo!", "Seus lindos! Que Deus abençoe cada dia mais o amor de vocês", "Tão perfeitos", "O casal lindo de se ver", "Combinação mais que perfeita, que casalzão", exaltaram alguns interanautas.

Confira o momento encantador de Diogo Nogueira e Paolla Oliveira em show:

Paolla Oliveira fala sobre ter filhos com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira revelaram que tem planos de ter filhos. Juntos há um ano, os dois contaram em entrevista para o jornal O Globo que esperam ser pais em breve. “Meus pais ainda não têm netos. Já falei que meu irmão vai dar primeiro... Mas também daremos, sinto essa vibração em volta de mim”, revelou Paolla. "Ela é uma mãezona. Não dá nem pra chamar de madrasta. Na verdade, me ajuda muito com ele”, contou Diogo sobre relação da amada com o enteado, Davi.