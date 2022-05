Pai do cantor Bruno morre aos 88 anos

Luto! Pai do cantor Bruno, da dupla com Marrone, faleceu nesta terça-feira, 10

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 17h59

A família do cantor Bruno, da dupla com Marrone, está de luto. O pai do artista, Deusdedites Felix de Miranda, faleceu nesta terça-feira, 10, aos 88 anos de idade.

De acordo com o site G1, a causa da morte foi senilidade e hipertensão arterial e ele estava na casa onde vivia em Goiânia, Goiás.

O pai do artista deixou a esposa, cinco filhos, onze netos e um bisneto. Deusdedites Felix de Miranda sofreu um AVC há cerca de 10 anos e estava acamado desde então.

Foto do cantor Bruno com o pai: