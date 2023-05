Padre Lancellotti diz que Rita Lee doava roupas aos necessitados

Durante missa, Paulo Lancellotti homenageou grandeza e bons atos da cantora Rita Lee

O padre Julio Lancellotti fez uma homenagem e lembrou os momentos bons com a cantora Rita Lee. Ele ainda revelou que ela fazia boas ações com frequência.

Em um vídeo de uma missa publicado pelo amigo da cantora, Guilherme Samora, o sacerdote fala com carinho sobre ela.

"Era uma amiga muito querida. Eu nunca disse isso enquanto ela estava viva, mas me mandava muitas roupas dela para dar para os moradores de rua", contou.

Ele ainda falou sobre a reação das pessoas em situação de rua ao receberem os pertences da artista: "Eles ficavam encantados de receber as roupas da Rita Lee. Todas cheias de brilho, de pelinhos, pedrinhas, de coloridos e em um corte muito especial. Todo mundo queria as roupas da Rita Lee".

"Alguém um dia me perguntou: 'Por que você não vende, não faz um leilão?'. Falei: 'Não foi para isso que ela mandou. Ela mandou para dar para os irmãos de rua'. Foi isso que ela fez e foi isso que foi feito", explicou.

Nos comentários, os seguidores ficaram maravilhados com as palavras do padre. "Gente: quantas coisas vamos descobrindo da Rita... Que pessoa", comentou um internauta. "Não é sobre religião, gênero, cultura...é sobre amor. Se a gente se amar e aprender a amar igual, olha aí...", escreveu outro

Assista vídeo: