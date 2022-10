Pabllo Vittar leva tombo no palco e mostra arranhão

Vídeo de Pabllo Vittar caindo no palco durante show circula pelas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 12/10/2022, às 13h30 - Atualizado às 13h37

A cantora Pabllo Vittar (28) levou um susto durante um show em Manuas, no Amazonas, na noite de terça-feira, 11. A estrela levou um tombo no palco enquanto se aproximava da plateia e o vídeo do momento circula pelas redes sociais nesta quarta-feira, 12.

A estrela contou que está bem e não se machucou na queda. Ela apenas sofreu um arranhão no braço. Para seus fãs, a artista contou que nada demais aconteceu. “Nada, sou forte. Eu comecei a rir”, brincou.

Boa forma de Pabllo Vittar

Há pouco tempo, Pabllo Vittar revelou o seu segredo para ter o bumbum na nuca. "Todo lugar que estou tem academia. Eu gosto, mas [ir] de domingo a domingo é paia. Os dias que mais gosto são sexta e sábado, porque a gente está com aquele fogo no rabo para sair, e então tem que dá o pumping", disse ela em participação no podcast PodDelas.

E completou: "Por exemplo: eu quero deixar meu bumbum durinho porque quero usar uma sainha, aí vou lá e faço só aquele treino para o bumbum ficar pumping. Você faz um leg press, sua perna já sai de lá inchada".

Por fim, a cantora revelou que não gostava de musculação, mas aprendeu a importância do exercício físico por causa das coreografias nos shows. "Eu não gostava, mas é algo que você aprende [a gostar]. [E] eu preciso, [porque] o meu show já é um cardio, pulando, dançando, então eu faço, óbvio que 100% é por causa do meu trabalho, mas também é por saúde. Eu odeio ficar fungando, 'ai tô cansada', não, eu gosto de estar sempre ativa, quer dizer não ativa [no sexo], ativa no trabalho, o outro é só passiva mesmo", declarou.

