Pabllo Vittar e Ivete Sangalo soltam a voz na performance ao vivo de 'Lovezinho'

Gravado nos palcos de 'I AM PABLLO', Pabllo Vittar lança versão ao vivo da faixa 'Lovezinho' com participação de Ivete Sangalo

André Luiz Freitas Publicado em 04/03/2022, às 13h01

Pabllo Vittar (28) liberou nesta sexta-feira, 4, em todas as plataformas de áudio e no YouTube a versão ao vivo do hit Lovezinho, parceria com Ivete Sangalo.

Após muita espera, a música ganhou uma performance ao vivo, gravada para o I AM PABLLO, show que comemorou os cinco anos de carreira de Vittar. No vídeo, os artistas aparecem soltando as vozes no palco fogo, um dos quatro do projeto audiovisual.

Pabllo Vittar lança versão ao vivo da faixa 'Lovezinho' com participação de Ivete Sangalo:

Originalmente, a faixa faz parte do álbum 111, lançado pela drag queen em 2020. Além do mais, a canção foi escrita pela própria artista em parceria com Arthur Marques, Maffalda, Pablo Bispo, Rodrigo Gorky e Zebu.

Ainda recentemente, Pabllo Vittar lançou também a versão ao vivo de Trago Seu Amor de Volta com o sambista Dilsinho (29). Ambas as músicas são muito queridas entre os fãs e continuam sendo um destaque nas plataformas.