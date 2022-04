Pabllo Vittar curte show de Anitta no Coachella na companhia do DJ Diplo

Pabllo Vittar mostrou todo seu gingado ao curtir o show de Anitta no Coachella coladinha com o DJ Diplo

CARAS Digital Publicado em 16/04/2022, às 12h37

Na última sexta-feira, 15, Anitta (29) realizou um show incrível em um dos maiores festivais do mundo, o Coachella.

Na plateia, muitos famosos curtiram o momento, entre eles, Pabllo Vittar (28), que fez questão de registrar toda sua alegria ao ver sua amiga no palco.

A cantora publicou um vídeo onde ela aparece esbanjando todo seu gingado ao dançar ao lado do DJ Diplo (43), que faz parte do feat. entre ela e Anitta na música, Sua Cara. No registro, ela e o DJ dançam juntinhos, se abraçando e cantando a letra da canção.

Na legenda, Pabllo apenas escreveu: "Jogando com o Diplo no show da Anitta". Ao ver a publicação Diplo se derreteu pela amiga escrevendo alguns emojis com carinhas apaixonadas.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "O encontro de bilhões!", disse um. "Maravilhosos!", falou outro. "Que tudo! Perfeitos!", escreveu um terceiro.

Confira o vídeo de Pabllo Vittar curtindo o show de Anitta no Coachella na companhia do DJ Diplo: