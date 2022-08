Ônibus dos sertanejos Bruno e Barreto sofre acidente em rodovia

Equipe de Bruno e Barreto tranquiliza os fãs após acidente de ônibus na região de Campinas

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 12h01

Os cantores sertanejos Bruno e Barreto levaram um grande susto na noite do último domingo, 31, quando o ônibus da dupla sofreu um acidente. Os artistas estavam no ônibus junto com outras 21 pessoas da equipe quando o veículo colidiu com um carro.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido no acidente. A equipe dos cantores emitiu uma nota oficial com mais detalhes sobre o ocorrido.

“O ônibus da dupla Bruno e Barreto se envolveu em um acidente na rodovia Santos Dumont (SP-075), na região de Campinas (SP) na noite desse domingo (31) quando retornava dos shows do final de semana em Minas Gerais. O ônibus com a dupla e mais 21 pessoas da equipe colidiu com um carro de passeio que diminuiu drasticamente a velocidade no meio da pista. Apesar do grande susto, ninguém se feriu. Após a liberação da Polícia Rodoviária, o ônibus da equipe Bruno e Barreto seguiu viagem com destino a Maringá, no Paraná”, informaram.

Confira o post da equipe da dupla Bruno e Barreto: