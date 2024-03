Ônibus do cantor Thiago Carvalho tomba em rodovia

Equipe do cantor Thiago Carvalho levou um susto quando o ônibus saiu da pista e tombou

A equipe do cantor Thiago Carvalho viveu um susto durante uma viagem nesta quarta-feira, 20. Isso porque o ônibus onde viajavam tombou em uma rodovia.

De acordo com o colunista Leo Dias, um vídeo mostrou quando a equipe já estava saindo do veículo tombado. Algumas pessoas precisaram ir ao hospital para avaliação. Na hora do acidente, cerca de 18 pessoas estavam no veículo.

O acidente aconteceu em Pouso Alegre, Minas Gerais. O cantor Thiago Carvalho não estava no ônibus junto com a equipe.

"Ônibus do cantor Thiago Carvalho tomba em Pouso Alegre/MG. A equipe do cantor seguia para Belo Horizonte/BH, vindo de Telêmaco Borba/PR onde Thiago Carvalho fez show na noite de ontem, 19. Thiago e sua esposa também viajavam no mesmo veículo, mas desceram em São Paulo, onde residem. O acidente aconteceu na Rodovia Fernão Dias, altura de Pouso Alegre/MG, alguns passageiros foram encaminhados ao hospital para avaliação de necessidade de atendimento médico", informou a assessoria de imprensa do cantor.

Isis Valverde relembrou acidente

Há pouco tempo, Isis Valverde aproveitou para conversar com os seguidores nas redes sociais. Por meio de uma caixinha de perguntas, a atriz foi questionada sobre o acidente de carro sofrido por ela em 2014. Na época, a atriz tinha 26 anos e estava no ar com a personagem Antônia, na minissérie "Amores Roubados".

Após o automóvel em que estava bater em um barranco e capotar, ela foi hospitalizada no Barra D’Or, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, com uma fratura na primeira vértebra da coluna cervical e, por esse motivo, precisou usar um colete. “Foi muito difícil voltar a entrar em um carro. Fiquei um bom tempo com medo, não queria andar de carro, sabe?", compartilhou a atriz.

“Até hoje, quando tem alguém dirigindo e a pessoa está andando um pouco rápido, me dá um pouco de desespero. Muito louco a cabeça da gente, mas eu faço análise, então me ajudou bastante. Foi bem no meu tempo essa volta”, explicou.