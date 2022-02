Olivia Rodrigo comemora seu aniversário de 19 anos de rosa e em grande estilo!

Nomeada Mulher do Ano pela Billboard, Olivia Rodrigo postou fotos das comemorações do seu aniversário

Redação Publicado em 22/02/2022, às 19h38

Na noite da última segunda-feira, 21, Olivia Rodrigo postou em seu Instagram, fotos comemorando seu aniversário de 19 anos!

A cantora que fez aniversário no dia 20, publicou diversos cliques e um vídeo da celebração do seu aniversário. A diva pop vestia na festa um cropped rosa com detalhes em preto, uma saia e luvas longas rosas.

Na legenda do post de aniversário, Olivia agradeceu o amor de seus seguidores. "Obrigada a todos pelo amor de aniversário. Agora tenho 19!", escreveu a dona do álbum Sour.

No bolo da artista para a sua festa, estava escrito: "I'm 19 and i'm on fire" (Tenho 19 e estou pegando fogo), que faz referência a uma música da cantora Lorde (25).

E os seguidores de Olivia adoraram a referência! "O bolo da Lorde", comentou uma fã. Outra seguidora escreveu: "Você tem 19 e está pegando fogo!".

Olivia foi recentemente nomeada a Mulher do Ano da Billboard, e receberá o prêmio em uma cerimônia que acontece no dia 2 de março.

Os fãs da voz do hit Traitorainda aproveitaram para desejar Olivia um feliz aniversário: "Parabéns garota, te amo", comentou uma seguidora. "Feliz aniversário Liv", escreveu outro fã.

Confira aqui o post da aniversariante Olivia Rodrigo!